Chiropractoren zonder vergunning met röntgen in de weer

Chiropractoren gebruiken nogal eens röntgentoestellen zonder dat ze daar een vergunning voor hebben, constateert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ‘krakers’ mogen ze niet (meer) toepassen voordat ze dergelijke toestemming hebben gekregen.

Om scans te maken van de botten, hanteren chiropractoren soms zogenoemde DEXA-toestellen, dat is een soort röntgenapparatuur. Dat mag in opdracht van een arts, zoals een radioloog. Maar er is dus ook toestemming van de ANVS nodig.

“Als wij een aanvraag voor een vergunning krijgen, beoordelen we of het gebruik voldoet aan veiligheidseisen. Er moet bijvoorbeeld een stralingsbeschermingsdeskundige betrokken zijn. Ook mag niet iedereen zomaar toegang hebben tot het röntgentoestel. Verder moet de chiropractor het toestel elk jaar laten controleren”, zegt de autoriteit.

De organisatie is in gesprek met de branchevereniging Nederlandse Chiropractoren Associatie. “Via deze vereniging gaan we chiropractoren die röntgentoestellen willen gebruiken, informeren over de eisen. In ons toezicht controleren we of een chiropractor de juiste vergunning heeft.”