Dodelijk slachtoffer brugongeluk Lochem werkte bij bouwer Aertssen

Een van de dodelijke slachtoffers bij het brugongeluk in Lochem van woensdag werkte voor het Belgische bouwbedrijf Aertssen. Dit concern leverde kranen en hijsmaterieel voor de bouwplaats waar de brug in aanbouw was.

“Wij zijn diep geschokt door het tragische ongeval in Lochem waarbij één van de betreurde dodelijke slachtoffers een medewerker is van ons bedrijf”, schrijft het bedrijf daags na het ongeluk, waarbij twee mensen het leven verloren. “Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers. Wij verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek”, gaat Aertssen verder.

Verdere mededelingen over het ongeluk wil Aertssen niet doen “om de sereniteit” van het onderzoek te bewaren. Over de identiteit van de overleden medewerker maakt het bedrijf ook geen verdere details bekend.

Eerder meldde de Arbeidsinspectie dat de twee overleden personen een Pool en een Belg waren. Bij het ongeluk raakten ook twee mensen gewond.

Aertssen is een bouwbedrijf met verschillende onderdelen. Een van die divisies is gespecialiseerd in het leveren van hijskranen en het hijsen of verplaatsen van grote en zware objecten. Volgens BAM, het bedrijf dat de brug bouwt, was Aertssen ingeschakeld voor montagewerkzaamheden.

Het ongeluk in Lochem gebeurde bij het takelen van de bogen van een nieuwe brug. Het ging mis toen een van de bogen tijdens het takelen losraakte, waar veel mensen getuige van waren.