Eichelsheim: Europa moet snel meer munitie maken

Europa moet sneller meer munitie produceren, zodat Oekraïne de strijd tegen Rusland kan volhouden. “De industrie moet echt een stap gaan zetten, willen we de hoeveelheden munitie produceren die nodig zijn. Anders verliest Oekraïne de wedstrijd”, zegt Commandant der Strijdkrachten (CDS) Onno Eichelsheim in een interview met De Telegraaf.

Oekraïne kampt al langer met munitietekorten en verliest langzaam terrein op de Russen. “De Europese industrie heeft moeite om de aantallen te produceren die we nodig hebben om onze eigen krijgsmacht te versterken én met name Oekraïne te steunen”, aldus de CDS tegen de krant. Hij zegt nog te weinig voortgang te zien bij een aantal bedrijven. “Je kunt dan boos worden op de industrie. Maar het is onze verantwoordelijkheid als Europese landen om onze aanvragen zo goed mogelijk te bundelen, zodat de industrie weet wat er op lange termijn nodig is.”

Hij wijst erop dat de Russen samen met Iran en Noord-Korea dit jaar 300.000 drones willen bouwen. Dat zijn grotere aantallen dan Europa kan produceren. “Dat vind ik vreemd. Want gezien de financiële middelen die we hebben en de capaciteit van onze industrie, moeten wij dat ook kunnen. Productiecapaciteit is een deel van de afschrikking en die voldoet nu niet. De Russen hebben de zaken wat dat betreft beter op orde.”

Wel laat hij weten niet pessimistisch te zijn voor de toekomst en te verwachten dat het Westen alsnog de gevraagde hoeveelheden kan produceren. “We zien daar nu de voortekenen van. De Noren hebben hun productie meer dan verdubbeld. Het Duitse bedrijf Rheinmetall verdubbelt ook. De Finnen, de Tsjechen gaan hard. Het is er, alleen het moet sneller. We hebben niet zoveel tijd.”

De defensiebaas is wel een stuk somberder over het verloop van de strijd dan een jaar geleden. “Ja. Toen bouwden we op naar het offensief, we zaten volop in de trainingen en het leveren van materialen. Zeker, Oekraïne heeft de Zwarte Zeevloot een forse slag toegebracht en Odesa is voor schepen weer bereikbaar. Maar toch hadden we gewild dat ze verder zouden komen. Dit jaar zal Oekraïne vooral moeten verdedigen, dat vraagt een andere instelling dan vorig jaar.”