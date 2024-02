Lokale partij Westerwolde betreurt dat nu dwangsom wordt geïnd

Gemeentebelangen Westerwolde, een van de partijen in de raad van de gemeente Westerwolde, had “liever gehad” dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de afspraken was nagekomen dan dat er nu een dwangsom moet worden geïnd. Dat zegt fractievoorzitter Marco Visscher.

Visscher reageert op het overschrijden van de grens van 2000 asielzoekers per dag in het aanmeldcentrum in Ter Apel door het COA. Die grens geldt sinds donderdag. Iedere dag dat het COA meer dan dat aantal asielzoekers heeft, moet het 15.000 euro betalen aan de gemeente, tot een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro.

De dwangsom zou wat Visscher betreft besteed kunnen worden aan de schade voor de inwoners van Ter Apel. “Als dorp hebben we de afgelopen paar jaar enorme imagoschade opgelopen, dat moet opgelost worden. Maar de dwangsom is niet in het leven geroepen om de schade van de afgelopen twee jaar te vergoeden”, zegt hij.

De gemeente liet eerder deze week weten nog niet nagedacht te hebben over de besteding van de dwangsom. De raad moet dat beslissen. Visscher beaamt dat: “Als raad en als partij hebben we nog helemaal niet nagedacht over wat er met het geld moet gebeuren.” Visscher verwijst naar demissionair staatssecretaris van asiel Eric van der Burg, die eerder aan de Tweede Kamer beloofde dat inwoners en ondernemers van Ter Apel de schade die ze hebben ondervonden door de opvang van asielzoekers vergoed krijgen. “Daar zal dit geld niet gebruikt voor worden”, aldus Visscher.

De “eerste prioriteit” lag volgens hem bij het COA en dat ze zich aan de afspraken zouden houden. “Zorg dat de overlast in het dorp verdwijnt. Dat geld komt later wel, dat loopt niet weg”, zegt Visscher.

Het maximumbedrag van de dwangsom wordt, mits het COA iedere dag de gestelde grens overschrijdt, pas over zo’n honderd dagen bereikt, zegt Visscher. Daarna zal volgens hem de overlast nog niet voorbij zijn. “Helemaal als je leest dat de helft van de opvangplekken dit jaar verdwijnt, dan zal de overlast in Ter Apel alleen maar groter worden.”