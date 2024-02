Meer ongelukken in steden met e-steps en slechte fietsstructuur

In Nederland mag je met verreweg de meeste e-steps niet de openbare weg op, maar in veel andere landen wel. Daar zijn dan ook meer verkeersongelukken met letsel, meldt de universiteit van Tilburg.

Wetenschappers deden onderzoek naar de gevolgen van de aanwezigheid van elektrische deelsteps in 93 steden in zes landen (Oostenrijk, Finland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland). Econoom Johannes Kasinger, verbonden aan Tilburg University, en zijn collega-onderzoekers stelden vast dat het aantal gerapporteerde ongevallen met letsel is gestegen met gemiddeld 8,2 procent.

Dat is sinds de introductie van elektrische deelsteps. De ongevallen gebeuren vooral in de zomer en in steden met weinig fietspaden. “Elektrische deelsteps brengen hogere veiligheidsrisico’s met zich mee in steden waar de fietsinfrastructuur onderontwikkeld is. In zulke omgevingen kan de kans op ongelukken met e-steps toenemen door overvolle wegen en beperkte ruimte. Om dit aan te pakken zou overheidsbeleid zich kunnen richten op het uitbreiden van de infrastructuur om meer ruimte te creëren voor andere weggebruikers, zoals het aanleggen van speciale (fiets)stroken”, zegt Kasinger.