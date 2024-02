Nog niet bekend hoeveel asielzoekers in Ter Apel sliepen

Het is donderdag even voor 11.00 uur nog niet bekend hoeveel asielzoekers de nacht hebben doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had eerder aangegeven er kort na 09.00 uur mee te komen, maar om onbekende reden is het aantal nog niet bekendgemaakt.

In een kort geding dat was aangespannen door de gemeente Westerwolde, waartoe Ter Apel behoort, bepaalde de rechter vorige maand dat vanaf deze donderdag hooguit 2000 asielzoekers in Ter Apel mogen verblijven. Voldoet het aanmeldcentrum daar niet aan en zijn het er meer, dan moet het de gemeente een dwangsom van 15.000 euro per dag betalen.