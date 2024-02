Ook in Limburg code oranje, waarschuwing voor hele land

Ook voor Limburg geldt vanaf 19.00 uur code oranje om zware wind door storm Louis. In het hele land waarschuwt het KNMI voor zeer zware windstoten. De storm komt rond 19.00 uur over Zeeland het land binnen en gaat daarna in de richting van het noordoosten. Rond 01.00 of 02.00 uur verlaat de storm het land vanuit Groningen.

Ook kan het gaan onweren. Over land kunnen de windstoten een snelheid hebben van 100 kilometer per uur, Langs de kust, boven het IJsselmeer en in het Waddengebied kunnen er windstoten voorkomen van meer dan 120 kilometer per uur.

Door de harde wind kan schade ontstaan door rondvliegende voorwerpen en omvallende bomen, waarschuwt het weerinstituut.