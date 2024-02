VK steunt Rutte als secretaris-generaal van de NAVO

Het Verenigd Koninkrijk steunt Mark Rutte als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken denkt dat hij de meest geschikte opvolger is van de Noor Jens Stoltenberg, die naar verwachting in oktober terugtreedt.

“Rutte wordt zeer gerespecteerd binnen de hele alliantie, heeft zijn sporen verdiend op het gebied van defensie en veiligheid en zal ervoor zorgen dat de alliantie sterk en paraat blijft om te verdedigen en af te schrikken”, zegt een anonieme bron binnen het ministerie tegen persbureau AFP.

Rutte lijkt bij de NAVO-landen vooralsnog favoriet voor de post. Woensdag meldde Politico op basis van bronnen binnen het bondgenootschap dat 20 van de 31 lidstaten hem steunen. Rutte heeft uiteindelijk de steun nodig van alle landen die bij de NAVO zijn aangesloten.

De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim zei zondag ook dat de kans groot is dat Rutte voldoende steun zal krijgen. Hij zou de steun hebben van “de Verenigde Staten en de meeste westerse landen”. In het openbaar laten die landen daar vooralsnog echter weinig over los.