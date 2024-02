Weer minderjarige opgepakt voor dodelijke schietpartij Purmerend

De politie heeft opnieuw een minderjarige aangehouden voor het dodelijke schietincident bij het treinstation in Purmerend op 12 februari. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Amsterdam. De dagen na het incident werden al twee 16-jarige jongens uit Purmerend en een 18-jarige Amsterdammer aangehouden.

Bij de schietpartij kwam een 19-jarige man uit Purmerend om het leven, een 19-jarige man uit de gemeente Medemblik raakte zwaargewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis, aldus de politie donderdag.

De laatste verdachte werd woensdag aangehouden in zijn woonplaats en zit in beperkingen. Daardoor kan hij alleen contact hebben met zijn advocaat. De 18-jarige uit Amsterdam zit nog vast, net als een van de jongens uit Purmerend. De andere inwoner van de Noord-Hollandse plaats is nog verdachte, maar wel op vrij voeten.

De politie vermoedt dat een conflict tussen jongeren aanleiding was voor de schietpartij. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.