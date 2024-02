Advocatenkantoor onderzoekt compensatie bezitters Babboe-bakfiets

Advocatenkantoor Birkway onderzoekt of bezitters van Babboe-bakfietsen compensatie kunnen krijgen. Via de website bakfietsclaim.nl kunnen gedupeerden zich vanaf vrijdag melden, laat het kantoor weten in een verklaring.

Op de website staat dat Birkway moet inventariseren hoeveel gedupeerden er zijn, wat voor problemen zij ervaren en waaruit de schade bestaat om te kunnen onderzoeken of bakfietsbezitters compensatie kunnen krijgen. “Aanmelden verplicht nergens toe. Op dit moment wordt alleen de omvang van het probleem in kaart gebracht”, aldus Birkway.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verplichtte bakfietsproducent Babboe eerder per direct de handel van al zijn bakfietsen te staken, omdat de veiligheid ervan onvoldoende geborgd zou zijn. Ook moet de producent bakfietsen met een ernstig veiligheidsrisico terugroepen. Uit onderzoek van de NVWA bleek dat de bakfietsproducent de afgelopen jaren een groot aantal meldingen van gebroken frames heeft gekregen. Babboe deed onvoldoende met die meldingen, vindt de autoriteit. Zo werd geen onderzoek gedaan naar de oorzaken en werd de NVWA niet ingelicht.

“Voor veel gezinnen is de Babboe-bakfiets een essentieel transportmiddel. Kinderen gaan er dagelijks mee naar school en naar de sportclub. De onzekerheid over de veiligheid van de fietsen hangt nu als een zwaard van Damocles boven deze gezinnen”, staat in de verklaring van het advocatenkantoor. Het maakt volgens het kantoor niet uit of de Babboe-bakfiets nieuw of tweedehands is en ook niet of een bakfiets wordt teruggeroepen of niet. “Iedere Babboe-bakfiets telt!”