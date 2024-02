Diverse ideeën voor besteding dwangsom bij fracties Westerwolde

Raadsfracties in Westerwolde hebben uiteenlopende ideeën voor de besteding van het geld dat het COA als dwangsom moet betalen. Volgens de gemeente moet de raad beslissen wat er met het geld gebeurt.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet Westerwolde 15.000 euro betalen per dag dat het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel hoger is dan 2000 mensen. De regel ging in de nacht van woensdag op donderdag in. Donderdag en vrijdag was het aantal asielzoekers in Ter Apel hoger dan de gestelde grens. De dwangsom kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Wat betreft de VVD in de raad van Westerwolde moet het geld voorlopig nog niet worden uitgegeven. Raadslid Klaas Buigel wil eerst afwachten of het aantal asielzoekers dat naar Ter Apel komt weer dusdanig op gaat lopen dat er mensen buiten moeten slapen. Dan is geld nodig voor noodopvang. Daarnaast heeft Westerwolde volgens Buigel hoge kosten gemaakt voor de rechtszaak tegen het COA. “En natuurlijk mogen inwoners zich ook melden” als ze ideeën hebben voor de besteding van het geld.

Edith van der Horst van Ecologisch Alternatief vindt dat het geld moet gaan naar het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen die in het aanmeldcentrum verblijven. Het COA is verantwoordelijk voor de situatie in het centrum zelf, maar Van der Horst vindt dat de gemeente wel kan investeren in bijvoorbeeld een gratis bibliotheekkaart of cursussen. “Of je kunt denken aan iets als buddy’s. Als het daar rustig is en goed gaat, is er ook veel minder ellende.”

Voor Herma Hemmen van de Lijst Hemmen “heeft het de voorkeur” om het geld te besteden aan compensatie voor ondernemers die schade hebben geleden door de situatie in het aanmeldcentrum, bijvoorbeeld door winkeldiefstal. “Maar ook inkomstenderving, doordat het imago van het dorp slechter is geworden.” Het geld mag van haar ook gaan naar andere delen van Westerwolde, die minder aandacht hebben gekregen van de gemeente de afgelopen tijd.

Het college in Westerwolde bestaat uit Gemeentebelangen, CDA en PvdA. Gemeentebelangen liet donderdag weten dat het geld bijvoorbeeld kan gaan naar inwoners die schade hebben geleden door de opvang van asielzoekers. Het CDA wilde niet direct reageren en verwees naar het college. De andere partijen, PvdA, GroenLinks en PVV, waren niet direct bereikbaar voor commentaar.