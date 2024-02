Ede neemt gloednieuw NS-station in gebruik

Treinreizigers kunnen vanaf vrijdag gebruikmaken van een gloednieuw NS-station Ede-Wageningen. Vanaf 05.00 uur stoppen en vertrekken de eerste treinen op dit station in de Spoorzone in Ede. Aan het centraal in Gelderland gelegen station is sinds 2021 gebouwd. De komende jaren wordt het oude stationsgebouw gesloopt en wordt er rondom nog gebouwd, onder meer aan een parkeergarage. In 2026 moet de hele Spoorzone klaar zijn.

Ede-Wageningen is volgens ProRail een belangrijk knooppunt in het Nederlandse spoornetwerk en onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Er vertrekken elke tien minuten intercitytreinen richting Amsterdam/Schiphol en Arnhem/Nijmegen. De oude stationsomgeving was niet ingericht op zulke reizigersaantallen en bovendien verouderd, zodat NS, ProRail en Ede samen besloten dat een metamorfose nodig was. Hoeveel het nieuwe NS-station precies heeft gekost houden de partijen geheim, maar het is zeker ruim meer dan 100 miljoen euro.

Onder station Ede-Wageningen is een reizigerstunnel gebouwd. Die weegt 8000 ton en is tot nu toe het zwaarste object dat in Nederland ooit op zijn plaats moest worden geschoven, volgens de gemeente. In de omgeving van het station zijn veel wissels en kilometers spoor vervangen. Er is plaats gemaakt voor 5800 fietsen en er komt nog een fietsenstalling bij voor 1800 fietsen. Treinreizigers krijgen vrijdag bij Ede-Wageningen een cadeautje van NS en ProRail om de opening te vieren.