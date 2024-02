Financiën kan niet optreden tegen vele storingen geldautomaten

Het ministerie van Financiën kan momenteel niet meer doen dan Geldmaat “aansporen” om zich aan de afspraken te houden over de beschikbaarheid van geldautomaten. Dat zegt het ministerie in reactie op het bericht dat geldautomaten vaker dan beloofd kampen met een storing waardoor mensen geen geld kunnen opnemen of storten. Geldmaat regelt voor de grote banken het beheer en onderhoud van de automaten. Als de nieuwe Wet chartaal betalingsverkeer van kracht wordt, kan een dwangsom worden opgelegd als geldautomaten er vaker dan afgesproken uitliggen, zegt het ministerie.

In die wet worden grote banken wettelijk verplicht om de afgesproken beschikbaarheidseisen te halen. Als er toch vaker dan vastgelegd storingen optreden, kan DNB een boete of een dwangsom opleggen, zegt het ministerie van Financiën.

Het ministerie noemt het wel “zorgelijk” dat Geldmaat de afspraken niet haalt die nu in een convenant zijn vastgelegd. “Contant geld moet voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar zijn. Als de beschikbaarheid achterblijft, kan het bijvoorbeeld voorkomen dat mensen een eind moeten omreizen om contant geld op te nemen of te storten.”

In 2023 was het bij gemiddeld een op de 25 geldautomaten niet mogelijk om geld op te nemen. Volgens de norm die banken hebben afgesproken, mag dat maar bij een op de veertig automaten het geval zijn.

Totdat de wet in werking treedt, blijft het nu geldende convenant gelden.

Het zal nog wel even duren voor dat de wet van kracht wordt. Een conceptwet is in januari in internetconsultatie gegaan, wat betekent dat er reacties op het wetsvoorstel kunnen worden ingediend. Daarna wordt het voorstel eventueel aangepast en vervolgens voor advies naar de Raad van State gestuurd. Na eventuele nieuwe aanpassingen wordt het wetsvoorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer en later naar de Eerste Kamer gestuurd.