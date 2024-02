Kamermeerderheid belooft Oekraïne in verklaring blijvende steun

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft een verklaring ondertekend om Oekraïne “zolang dat nodig is” economisch en militair te blijven steunen. Twee jaar na de Russische invasie willen negen partijen, samen goed voor 98 van de 150 Kamerzetels, zo “een krachtig signaal afgeven dat Nederland pal achter Oekraïne blijft staan”.

In de verklaring schrijven de partijen dat de oorlog “nog elke dag” onschuldige slachtoffers maakt. “Dappere mannen en vrouwen vechten aan de frontlinie om de territoriale integriteit van Oekraïne te herstellen. Zij zetten zich in voor niet alleen de toekomst van Oekraïne, maar ook voor de vrijheid van heel Europa.”

De partijen noemen het “cruciaal”, ook voor de veiligheid van Nederland, dat Oekraïne zichzelf kan blijven verdedigen. “Op politiek, economisch en militair vlak blijven wij daarom zij aan zij staan met Oekraïne. Vandaag, en zolang als nodig.”

Volgens initiatiefnemer GroenLinks-PvdA komt de verklaring op een “cruciaal moment”. Er klinkt steeds vaker kritiek op de militaire hulp die Oekraïne nodig heeft om zich staande te houden tegen de Russische agressie. Onder meer de PVV, de grootste partij in de Tweede Kamer, noemde het onlangs in een debat “Russisch roulette” om wapens te blijven leveren.

De EU-lidstaten bereikten begin deze maand met enige moeite een akkoord over een extra steunpakket van 50 miljard euro. Hongarije lag lange tijd dwars. Door verdeeldheid in het Congres is ook steun vanuit de Verenigde Staten niet langer vanzelfsprekend.

Onder de verklaring staan ook de handtekeningen van VVD, NSC en BBB, de drie partijen waarmee PVV-leider Geert Wilders het liefst zou samenwerken om tot een nieuw kabinet te komen. Ook ChristenUnie, D66, CDA, PvdD en Volt hebben meegetekend.