Van der Staaij: voortvarendheid nodig in kabinetsformatie

Voormalig SGP-voorman Kees van der Staaij kijkt “met grote belangstelling, maar ook met onrust” naar het verloop van de kabinetsformatie. Hij mist voortvarendheid en waarschuwt dat het schadelijk is voor het vertrouwen in de overheid als het proces zich voortsleept.

“Die oude volksvertegenwoordiger komt dan wel weer even boven”, erkent Van der Staaij, die na de verkiezingen in november na 25 jaar afscheid nam als Tweede Kamerlid. “Die denkt van: ja, jullie moeten het in Den Haag wel oplossen met elkaar.”

Van der Staaij was vrijdag uitgenodigd bij informateur Kim Putters om zijn licht te laten schijnen over de politieke impasse waarin de kabinetsformatie is beland. Hij wilde na afloop niet zeggen hoe hij vindt dat het verder moet, nu een gewoon meerderheidskabinet met daarin de PVV als grootste partij niet mogelijk lijkt. Hij wil naar eigen zeggen niet de informateur of zijn opvolger “voor de voeten lopen”.

Als oud-voorzitter van een commissie die het functioneren van de Tweede Kamer tegen het licht hield, heeft Van der Staaij de informateur er wel op gewezen “dat het heel belangrijk is dat de Kamer ook zijn eigen verantwoordelijkheid op een goede manier neemt”. Bij het maken en het beoordelen van wetten bijvoorbeeld, en bij het uitoefenen van de controlerende taak van de volksvertegenwoordiging.

Putters liet zich eerder op de dag door twee historici informeren over “de geschiedenis van kabinetsvorming”. Ook zij wilden na afloop weinig kwijt over wat er binnen was besproken. De informateur benut de voorjaarsvakantie van de Tweede Kamer om zich te verdiepen in alternatieve vormen van samenwerking tussen partijen. Volgende week praat hij weer met de fractieleiders in de Tweede Kamer.