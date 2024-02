Weer vier mensen weg uit Gaza met hulp Nederlandse overheid

Vier mensen hebben vrijdag met behulp van de Nederlandse overheid Gaza verlaten via de grensovergang bij Rafah. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, die in contact stond met hen. “Het gaat om mensen met een positief besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het kader van gezinshereniging.”

Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Egypte hebben de vier bij de grens opgevangen. Ze worden naar de hoofdstad Caïro gebracht, van waaruit ze doorreizen naar Nederland. Dat gaat ergens de komende dagen gebeuren, aldus het ministerie.

BuZa heeft nog steeds contact met “een tiental mensen” in Gaza die het gebied willen verlaten. “Dat zijn mensen met een Nederlands paspoort, hun kerngezinsleden, mensen met een Nederlandse verblijfsstatus en mensen die een positief besluit van de IND hebben in het kader van gezinshereniging.”

Deze maand hielp het ministerie ook al zeventien andere mensen om Gaza te verlaten. In totaal zijn met hulp van de Nederlandse overheid meer dan tachtig mensen uit Gaza vertrokken.