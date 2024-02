Het KNMI heeft de weerwaarschuwing code oranje om zware windstoten door storm Louis voor een groot deel van het land ingetrokken. Alleen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en het Waddengebied is die nog van kracht.

In Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland en Overijssel geldt nog wel code geel. In de overige provincies is geen weerwaarschuwing meer van kracht. De verwachting is dat de storm rond 01.00 of 02.00 uur het land verlaat via Groningen.