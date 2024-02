Weerwaarschuwing code oranje voorbij, code geel in noorden

Het KNMI heeft de weerwaarschuwing code oranje om zware windstoten door storm Louis in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.30 uur ingetrokken. In de provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland en het Waddengebied geldt nog wel code geel.

In het noorden van het land kunnen nog zware windstoten voorkomen, van 75 tot 90 kilometer per uur boven land tot 90 tot 100 kilometer per uur aan de kust. In de loop van de nacht neemt vanuit het zuidwesten de wind geleidelijk in kracht af.

Storm Louis, die donderdagavond over het land raasde, heeft in onder meer Rotterdam, Vlaardingen en Drachten voor schade gezorgd. Het ging vooral om omgevallen bomen door de harde wind.