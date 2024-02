Dode in huis in Ridderkerk, drie aanhoudingen

Een 61-jarige man in een woning in het Zuid-Hollandse Ridderkerk is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden na een reanimatie. De politie zegt een misdrijf niet uit te sluiten en heeft “uit voorzorg” drie mensen, die in het huis aan de Voorn aanwezig waren, aangehouden.

De hulpdiensten werden om 00.44 uur gealarmeerd omdat de 61-jarige man onwel was geworden. Na een reanimatie is hij overleden. Een 58-jarige vrouw, een 39-jarige man en een 36-jarige vrouw zijn aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld.