Eén rijbaan blijft bij demonstratie op A10 open voor ambulances

Eén rijbaan op de A10 blijft bij de demonstratie van Extinction Rebellion open om noodzakelijk verkeer zoals ambulances door te laten. Een groot kritiekpunt op de demonstratie was dat de A10 vlak bij het VUmc ligt en daarom een belangrijke route is voor ambulances. XR was het niet eens met dit argument.

Naar schatting hebben zo’n vierhonderd tot vijfhonderd actievoerders zich aangesloten bij de blokkade van Extinction Rebellion. Ze hebben veel spandoeken bij zich. Ook in de trein die langsreed, hadden activisten een spandoek achter het raam gehangen. Daarop stond de tekst: ING stop fossiel.

Klimaatactivisten blokkeren de weg in de buurt van het voormalige hoofdkantoor van ING om te demonstreren tegen het geld dat de bank in de fossiele industrie stopt.