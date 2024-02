Explosie in Rotterdam bij recent beschoten woning

Bij een woning aan de Kerkhoflaan in Rotterdam-Crooswijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest. Niemand is gewond geraakt. Diezelfde woning was twee weken geleden beschoten, waarvoor zes mannen zijn opgepakt. Dat bevestigt de politie.

Volgens een politiewoordvoerster gaat het vermoedelijk om een voorval in een serie van heftige geweldsincidenten. Aanleiding lijkt een poging van een nep-arrestatieteam eind januari om iemand te ontvoeren bij een huis in Rotterdam-Alexander. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden.

Daarna volgde een reeks incidenten die mogelijk verband houden met die ontvoeringspoging. Zo ging op 5 februari een explosief af bij een huis aan de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Op 11 februari is op de woning aan de Kerkhoflaan geschoten. Er was niemand in het pand aanwezig. Daarna zijn er explosies geweest op 17, 18 en 19 februari, op de Jacques Dutilhweg en opnieuw op de Ravelstraat.

Van de zes mannen die na de beschieting op 11 februari zijn aangehouden, zitten er nog drie vast. Een team van rechercheurs onderzoekt de zaak.