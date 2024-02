Honderden klimaatactivisten bij A10 in Amsterdam voor demonstratie

Enkele honderden klimaatactivisten staan rond het middaguur langs de snelweg A10 in Amsterdam. Ze zijn daar voor de demonstratie die Extinction Rebellion eerder heeft aangekondigd. De klimaatactiegroep wil de weg blokkeren als protest tegen de investeringen in de fossiele industrie door ING.

Een groot deel van de demonstranten staat nog op het aangewezen terrein om te demonstreren. Dat is naast de A10. Verder is er veel politie op de been. Ook staan veel politiebusjes klaar, aldus een verslaggever van het ANP. Verkeer rijdt vooralsnog gewoon door.

Het is de tweede keer dat klimaatactivisten de A10 willen blokkeren. Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft de demonstratie verboden. Ze zei eerder bij een debat in de gemeenteraad dat de “proportionaliteit” anders wordt gewogen, omdat het de tweede keer zou zijn dat de klimaatactivisten de weg blokkeren. Zaterdagochtend zegt een journalist op het sociale medium X dat politieagenten wat spullen hebben ingenomen van demonstranten.