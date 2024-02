Jaar van de draak verwelkomd tijdens viering Chinees Nieuwjaar

Het Chinees Nieuwjaar wordt zaterdag gevierd. In het centrum van Den Haag is het de hele dag feest. Het is het belangrijkste feest van het jaar in de Chinese cultuur en vindt altijd eind januari of begin februari plaats. Het jaar 4722 staat in het teken van de draak.

Het Chinese dierenriem is, in tegenstelling tot de westerse sterrenbeelden, gebaseerd op het geboortejaar in plaats van de geboortemaand van een persoon. Mensen die geboren zijn in het jaar van de draak zouden volgens de Chinese traditie veel geluk hebben. Het mythische wezen staat symbool voor kracht. Het Chinees Nieuwjaar wordt ook in landen in Zuidoost-Azië gevierd, zoals in Maleisië, Cambodja, Brunei en Thailand.

Voor de viering van het nieuwe jaar wordt onder meer cadeaus, speciaal eten en nieuwe kleren gekocht. Ook wordt het huis op oudejaarsavond, ook wel ‘chuxi’ genoemd, schoongemaakt en versierd.

In het Atrium van het stadhuis en in Chinatown wordt de landelijke viering afgetrapt, met onder meer een openingsceremonie, optocht met Chinese leeuwen- en drakendansen en andere festiviteiten. Ook wordt er vuurwerk, zoals 100.000-klappers, afgestoken om kwade geesten te verdrijven. De festiviteiten zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.