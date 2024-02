Klimaatactivisten blokkeren A10 in Amsterdam

Klimaatactivisten zijn de snelweg A10 in Amsterdam op gegaan en blokkeren de weg, ondanks het verbod dat de gemeente had afgekondigd. De blokkade is ter hoogte van het voormalige ING-hoofdkantoor op de Zuidas. Extinction Rebellion zei daarmee te willen protesteren tegen de financiering van de fossiele industrie door ING.

De gemeente vindt de snelweg als demonstratielocatie onverantwoord. Burgemeester Femke Halsema deed een “dringend beroep” op de activisten om niet de weg op te gaan. Ze had een locatie aangewezen op de Amstelveenseweg, dichtbij de A10.