Meerdere bijeenkomsten ter herdenking van begin oorlog Oekraïne

Op meerdere plekken in het land komen zaterdag mensen samen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne, die precies twee jaar geleden begon. Zo is er in Utrecht aandacht voor de vluchtelingen van de oorlog.

Tijdens Remember Together, zoals het evenement in het Beatrixgebouw heet, kunnen Oekraïense vluchtelingen en Nederlanders elkaar ontmoeten. De bijeenkomst bestaat uit onder meer activiteiten en optredens. Ook de Oekraïense ambassadeur Oleksandr Karasevych en de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg zijn aanwezig. De dag is een initiatief van de Utrechtse gemeenschap voor Oekraïense vluchtelingen Vital’nya, wat ‘huiskamer’ betekent.

Ook elders in het land wordt stilgestaan bij de inval door Rusland in Oekraïne in 2022. Op de Dam in Amsterdam wordt de oorlog herdacht. Elders in het centrum van de stad demonstreren mensen tegen zowel de oorlog in Oekraïne als die in Gaza. Ook in het Rotterdamse stadhuis is een bijeenkomst ter herdenking van het begin van de Russische invasie.