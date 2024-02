Oekraïense vlag gehesen bij Tweede Kamer

De Oekraïense vlag is zaterdagochtend in top gehesen bij de Tweede Kamer. Het is zaterdag precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.

Volt-leider Laurens Dassen had het voorstel ingediend om de Oekraïense vlag te hijsen. VVD, GroenLinks-PvdA, NSC, BBB, CDA, SGP, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en JA21 steunden de oproep. Normaal gesproken wapperen op het Tweede Kamergebouw alleen de Nederlandse vlag en de vlag van de Europese Unie.

Ook op andere plekken in het land wordt zaterdag stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. In het Beatrixgebouw in Utrecht wordt later in de ochtend een landelijke herdenking gehouden en ook in Ridderkerk is een herdenking. In Gouda wordt de vlag van Oekraïne gehesen bij het stadhuis. In Geertruidenberg en Raamsdonksveer (Noord-Brabant) klinken onder meer Oekraïense liederen en het Europese volkslied vanaf de kerktorens.

Ook vrijdag was op verschillende plekken al aandacht voor de tweede verjaardag van de Russische invasie. Zo was er in Rotterdam een herdenking voor het stadhuis aan de Coolsingel.