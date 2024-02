Politie houdt 17 klimaatactivisten aan bij begin blokkade A10

De politie heeft direct bij het begin van de blokkade van Extinction Rebellion op de A10 zeventien actievoerders aangehouden. Zij hebben volgens de politie de blokkade veroorzaakt. “Levensgevaarlijk voor andere weggebruikers en henzelf”, schrijft de politie op X.

Betrokken voertuigen zijn in beslag genomen. Op de A10 staan nu naar schatting nog zo’n vierhonderd tot vijfhonderd klimaatactivisten. De politie is in groten getale aanwezig. Verschillende politieagenten staan op de weg met een wapenstok, maar die houden ze nog niet in de aanslag. Ook staan meer dan tien ME-busjes klaar.

De gemeente Amsterdam had vooraf “een dringend beroep” gedaan op de klimaatactivisten om niet op de A10 te demonstreren. Burgemeester Femke Halsema zei dat er “een andere houding” zou zijn bij de driehoek, omdat het de tweede keer is dat Extinction Rebellion de A10 blokkeert.