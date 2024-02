Vlaardingen staat in Oekraïense wijk stil bij de oorlog

In de gemeente Vlaardingen is stilgestaan bij het feit dat twee jaar geleden Rusland Oekraïne is binnengevallen. Dat gebeurde in Mrija, een tijdelijke wijk waar ongeveer duizend Oekraïense mensen wonen die zijn gevlucht voor de oorlog.

De langdurige opvang in Mrija komt voort uit een pilot samen met de gemeente Lansingerland en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De mensen kunnen er tot medio 2026 blijven. Ze wonen er in vierhonderd flexwoningen.

De wijk kreeg eind december 2022 de naam Mrija, Oekraïens voor dromen. De gemeente liet destijds weten dat de naam “symbool staat voor het dromen van een Oekraïne waar geen oorlog heerst, dat zelfstandig is en blijft, en waar kansen, mogelijkheden en een positieve toekomst bestaan voor de Oekraïense bevolking”.