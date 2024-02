Wilders tegen akkoord van demissionair kabinet met Oekraïne

PVV-leider Geert Wilders vindt het niet kunnen dat het kabinet-Rutte IV in demissionaire staat een veiligheidsakkoord van minstens tien jaar heeft afgesloten met Oekraïne. Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) maakte vrijdag bekend bilaterale afspraken te hebben gemaakt over onder meer militaire steun en samenwerking op het gebied van de defensie-industrie. Ook landen als Duitsland, Frankrijk en Denemarken hebben afgelopen week een dergelijk akkoord gesloten met het in oorlog verkerende land.

“De PVV steunt Oekraïne en is bereid om over iedere vorm van hulp te praten”, schrijft Wilders op het sociale medium X. “Maar een demissionair kabinet kan echt geen akkoord voor tien jaar afsluiten.”

Het is zaterdag precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.