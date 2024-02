Aantal meldingen bij Babboe-bakfietsmeldpunt verdubbeld

Zo’n 6300 bezitters van Babboe-bakfietsen hebben zich als gedupeerde gemeld bij de website bakfietsclaim.nl. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 3000 die vrijdag, toen het advocatenkantoor Birkway het meldpunt lanceerde, bekend waren. Volgens Birkway bevinden zich onder de melders meer dan honderd kinderopvangbedrijven of gastouders.

De meldingen komen ook uit het buitenland, onder meer uit Frankrijk en Duitsland. “De mediacoverage is in het buitenland beperkt en de site is nu alleen nog beschikbaar in het Nederlands, maar dat schrikt niet iedere buitenlander af”, aldus advocaat Quirijn Bongaerts van Birkway.

Hij wijst erop dat sommige gedupeerden een boodschap achterlaten over de mankementen die de bakfietsen vertonen. Zo schreef een van hen: “Mijn vier kinderen en vrouw lagen te slapen, terwijl er brand uitbrak tijdens het laden van de accu van de Babboe-bakfiets.” Ook zouden veel melders een fiets hebben geleased en te maken hebben met doorlopende betalingsverplichtingen, terwijl de kapotte fiets in de schuur staat.

De bakfietsproducent moest vorige week woensdag de fietsen op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit de handel halen omdat uit onderzoek bleek dat ze niet veilig genoeg waren. Zo kwamen er de afgelopen jaren veel meldingen bij Babboe binnen over gebroken frames.

Birkway neemt de komende tijd contact op met gedupeerden over welke problemen ze ervaren met de bakfietsen.