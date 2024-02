Advocaat bevestigt: omgekomen Amsterdammer is Bigidagoe

De 26-jarige Amsterdammer die zondagochtend omkwam door een schietpartij in Amsterdam, is inderdaad Danzel Silos, ook wel bekend als rapper Bigidagoe. Zijn advocaat Gardel Purperhart heeft berichtgeving hierover van Het Parool bevestigd.

De advocaat laat weten dat hij namens de familie kan bevestigen dat Bigidagoe om het leven is gekomen. “De familie is aangeslagen”, aldus de raadsman verder.

Purperhart stond Silos bij in een zaak tegen negen leden van de rapformatie Zone6 uit Holendrecht. De zaak draait om de vermeende gijzeling van rapper Kobus L. in september 2022. Hij zou destijds urenlang zijn rondgereden in een busje en zou zijn geslagen en bedreigd. Tegen Silos werd afgelopen december vier jaar cel geëist voor zijn aandeel in de zaak. De uitspraak in deze zaak staat gepland voor 8 maart.

Purperhart vroeg namens Bigidagoe om vrijspraak, omdat hij alle aantijgingen in de zaak ontkende.