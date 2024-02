Bruins Slot juicht draai Wilders over steun Oekraïne toe

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) vindt het positief dat Geert Wilders de deur op een kier heeft gezet waar het gaat over wapensteun aan Oekraïne, zei ze in het praatprogramma Buitenhof. De radicaal-rechtse politicus was hier tot voor kort een tegenstander van, omdat hij vond dat wapens behouden moeten blijven voor de eigen krijgsmacht. Zaterdag schreef Wilders op het sociale medium X dat zijn partij de PVV bereid is “om over iedere vorm van hulp te praten”.

De voorman van de PVV heeft niet verduidelijkt welke vormen van hulp hij hier precies bedoelde. Bruins Slot haalt uit zijn woorden dat hij ook bereid is om Oekraïne “te steunen met meer dan alleen support, maar ook met militaire middelen”.

In hetzelfde bericht uitte Wilders ook kritiek op het veiligheidsakkoord dat Bruins Slot afgelopen week heeft afgesloten met Oekraïne. Hij vond het niet kunnen dat een demissionair kabinet op deze manier afspraken heeft gemaakt die minstens tien jaar zullen gelden.

De minister verdedigt zich door te zeggen dat de strijd in Oekraïne niet kan wachten tot een nieuw kabinet aantreedt. De veiligheid van heel Europa komt volgens Bruis Slot in het geding als Rusland de oorlog wint. De bewindsvrouw verwacht namelijk dat de “machtshonger” van president Vladimir Poetin dan niet is gestild en hij door zal gaan met oorlog voeren. “Van begin af aan hebben we als kabinet aangegeven dat we op Oekraïne niet demissionair zijn”, zegt ze.

De laatste maanden groeit de steun in het Westen voor het idee om de bevroren Russische tegoeden met een waarde van ongeveer 300 miljard dollar in beslag te nemen en uit te geven aan steun voor Oekraïne. Onder meer de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en de Amerikaanse president Joe Biden hebben zich hiervoor uitgesproken. “Dat zou een mooie uitkomst zijn”, zegt Bruins Slot over de zeer ongebruikelijke maatregel. Ze ziet juridische obstakels, maar vindt het goed om te onderzoeken of het mogelijk is. De bewindsvrouw ziet het plan om de rente op deze tegoeden in beslag te nemen als een goede eerste stap.