Jongen (14) gewond bij explosie in Capelle en aangehouden

Een 14-jarige jongen uit Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij mogelijk een explosief heeft laten afgaan bij een huis in de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Datzelfde pand was al vaker doelwit. De jongen raakte gewond aan zijn been en is naar een ziekenhuis gebracht.

De woning was op last van de gemeente al gesloten en er was dus niemand aanwezig. Wel zijn bij omliggende huizen wat ramen gesprongen.

De politie verdenkt de jongen ervan dat hij de veroorzaker van deze explosie is geweest, maar vermoedt ook dat hij is ingehuurd. Een woordvoerster: “We weten nog niet welk conflict hierachter zit, en dat zijn we aan het uitzoeken.”

De aanvallen op de woning in de Ravelstraat maken volgens de politie deel uit van een serie van heftige geweldsincidenten. Zo ging er op 5 februari ook al een explosief af bij het huis. Op 11 februari is op een woning aan de Kerkhoflaan in Rotterdam-Crooswijk geschoten. Er was niemand in het pand aanwezig. Daarna zijn er explosies geweest op 17, 18 en 19 februari, op de Jacques Dutilhweg in Rotterdam en opnieuw op de Ravelstraat. In de nacht van vrijdag op zaterdag deed zich ook bij het huis aan de Kerkhoflaan een explosie voor.

De politie hield zes mannen aan na de beschieting op 11 februari. Drie van hen zitten nog vast. Een team van rechercheurs onderzoekt de zaak.