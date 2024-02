Laatste op A10 aangehouden klimaatactivist vrijgelaten

De laatste klimaatactivist die nog vastzat na de blokkade van Extinction Rebellion zaterdag op de A10 Zuid is vrijgelaten. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Dertig anderen werden zaterdagavond al vrijgelaten, nadat ze waren gehoord en hun identiteit was vastgesteld.

De ene activist moest een nacht op het politiebureau blijven, omdat de identiteit van de actievoerder nog niet was vastgesteld. Inmiddels is dat gebeurd en is de betoger heengezonden, aldus de woordvoerder van het OM.

In totaal werden bij de blokkade van de snelweg 326 klimaatactivisten aangehouden, onder wie 295 die per bus werden vervoerd naar Amsterdam-Noord. Daar werden ze weer vrijgelaten.

De overige 31 activisten werden opgepakt voor het veroorzaken van de blokkade. Daarmee zouden ze voor gevaar in het verkeer hebben gezorgd. Er wordt een dossier opgemaakt, dat naar het OM gaat ter beoordeling.

Bij een eerdere blokkade van de snelweg in Amsterdam, op 30 december, werden bijna vierhonderd mensen aangehouden. Zes van hen kregen vorige week een boete van 200 euro voor “het gevaar dat ze op de weg hebben veroorzaakt”. De klimaatactivisten willen dat ING stopt met het financieren van fossiele brandstofprojecten.