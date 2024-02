Actiegroep FDF hoort weer ‘gebruikelijke verhaal’ rond stikstof

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) hoort weer het “gebruikelijke verhaal” als het gaat over stikstof. Dat laat FDF-voorman Mark van den Oever weten in een reactie op het onderzoek van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens dat onderzoek gaan de huidige plannen van provincies en het Rijk om de uitstoot van stikstof door de landbouw in de komende tien jaar flink terug te dringen, niet ver genoeg.

De onderzoekers stellen dat boeren veel meer kostbare en vergaande maatregelen op hun bedrijf moeten doorvoeren als de overheid de doelen in 2030 of 2035 wil halen. Daarbij moet de veestapel nog verder inkrimpen, moeten natuurgebieden worden uitgebreid, en moet de gebruikswijze van honderdduizenden hectaren landbouwgrond ook veranderen.

Maar volgens Van den Oever zijn dit “berichten van een vorig kabinet en een vorige realiteit”. “Er blijft helemaal niks over van het stikstofbeleid, want er is geen geld meer. We moeten keuzes maken: munitie voor het leger of boeren uitkopen.”

Hij verwijst daarbij naar de doelstelling van de NAVO om minstens 2 procent van het bruto binnenlands product te besteden aan defensie. Nederland haalt die doelstelling niet. Om die norm wel te halen moeten er miljarden meer naar defensie.

De FDF-voorman zegt dan ook dat de politiek in een “droomwereld” leeft als het gaat om stikstofuitstoot en landbouw.