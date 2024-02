Advocaat toeslagenaffaire: wanneer volgen veranderingen?

Het rapport van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de overheid bevestigt opnieuw wie er tekortschoten, zegt advocaat Sébas Diekstra, die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een procedure begon tegen de Belastingdienst. “Maar de cruciale vraag blijft wanneer de werkelijk fundamentele veranderingen doorgevoerd zullen worden die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat dit morgen opnieuw gebeurt.”

In het rapport schrijft de commissie dat de overheid blind was en is voor mensen en hun rechten en dat een schandaal zoals dat rond de kinderopvangtoeslag weer kan gebeuren.

“Het is een vaststelling van zulke onvoorstelbare proporties dat woorden bijna tekortschieten om de volledige omvang van deze tragedie te beschrijven”, zegt Diekstra. “Dat de commissie concludeert dat de overheid nog steeds ‘overal’ gekenmerkt wordt door een blindheid voor mens en recht, onthult een diepgewortelde systemische fout die niet alleen niet is aangepakt, maar blijkbaar onverminderd voortduurt. Het idee dat er uit het toeslagenschandaal lessen getrokken zouden zijn, lijkt nu een wrange illusie.”

Volgens Diekstra is het tijd voor een “diepe reflectie op de structuren die dergelijke onrechtvaardigheden niet alleen hebben toegelaten, maar ook in stand houden”. “Het is meer dan droevig; het is een schrijnende herinnering aan de noodzaak voor fundamentele hervormingen binnen onze overheidsinstellingen om te waarborgen dat een dergelijke rampzalige situatie zich nooit meer herhaalt.”

De bevindingen van de enquêtecommissie volgen na de parlementaire ondervraging naar de toeslagenaffaire, waarin duizenden ouders ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt. Het derde kabinet-Rutte trad af om de kwestie.