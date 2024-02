Boeren worden overladen met maatregelen, zegt LTO

Boeren worden “overladen” met maatregelen rond natuur, stikstof, water en klimaat en nog zijn die maatregelen niet voldoende om aan de huidige plannen van het kabinet te voldoen. Dat zegt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in een reactie op het rapport van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Volgens dat rapport gaan de huidige plannen van provincies en het Rijk niet ver genoeg om de uitstoot van stikstof door de landbouw in de komende tien jaar flink terug te dringen. De onderzoekers stellen dat boeren veel meer kostbare en vergaande maatregelen op hun bedrijf moeten doorvoeren als de overheid de doelen in 2030 of 2035 wil halen. Daarbij moet de veestapel nog verder inkrimpen, moeten natuurgebieden worden uitgebreid, en moet de gebruikswijze van honderdduizenden hectaren landbouwgrond ook veranderen.

LTO spreekt van de “zoveelste evaluatie” waaruit blijkt dat de stapeling van doelen leidt tot “onhaalbare en onrealistische ambities”. “Bovendien blijkt wederom dat de middelen om de huidige ambities te kunnen realiseren tekortschieten. En dat terwijl zowel bestaande als nieuwe maatregelen voor natuur-, klimaat- en milieudoelen zonder ondersteunend beleid de continuïteit van zeer veel landbouwbedrijven ernstig bedreigen”, aldus de organisatie.

LTO zegt dat er geen alternatief is en dat het kabinet “terug naar de tekentafel moet”. “Ook zal een volgend kabinet fundamentele keuzes moeten maken om op een haalbare en realistische wijze te werken aan de doelen op het platteland”, zegt de belangenorganisatie verder.