Bosma: enquêtecommissie houdt Kamer ‘bikkelhard’ spiegel voor

De parlementaire-enquêtecommissie houdt de Tweede Kamer zelf een spiegel voor en “zegt bikkelhard: de Kamer heeft gefaald” bij de fraudeaanpak, reageert Kamervoorzitter Martin Bosma op de publicatie van het rapport. Er ligt volgens hem ook een duidelijke opdracht voor de Tweede Kamer, die een grote rol wordt toebedeeld in het nietsontziende beleid tegen fraudeurs.

De commissie heeft het fraudebeleid van de afgelopen dertig jaar “haarfijn” geanalyseerd, concludeert Bosma. De parlementaire enquête is het machtigste onderzoeksmiddel in de gereedschapskist van het parlement. In dit geval keek de commissie ook expliciet naar de rol van de Kamer zelf. Dat is belangrijk, “juist omdat de commissie erop wijst dat de politiek steken heeft laten vallen”, aldus Bosma.

“Alle staatsmachten tonen zich blind voor mensen”, citeert hij uit het rapport. “Dat is een keiharde conclusie.”

De Tweede Kamer zal eerst in debat gaan met de commissie zelf, waarna het kabinet met een officiële reactie komt. Daarna zal de Kamer in debat gaan met het kabinet.