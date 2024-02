Een explosief is in de nacht van zondag op maandag bij een woning op de Klarinet in de Rotterdamse wijk Zevenkamp naar binnen gegooid. Het kwam op een bed terecht en ging af, meldde de politie maandagochtend. Er lag op dat moment niemand in. Er was wel iemand thuis. Diegene is niet gewond geraakt.

De explosie vond plaats rond 03.15 uur. De voordeur van de woning raakte vernield en diverse ruiten sneuvelden. De politie heeft nog niemand opgepakt.