Gedupeerde toeslagenaffaire herkent conclusies enquêtecommissie

Dat de overheid nog altijd blind is voor mensen en hun rechten, zoals de parlementaire-enquêtecommissie concludeert, is niet nieuw voor Roger Derikx. Als een van de gedupeerden van de toeslagenaffaire herkent hij de bevindingen. “Ik hoop nu dat duidelijk is dat de Staat dit probleem niet kan oplossen.”

Derikx spreekt van een “hard rapport”, dat eerdere onderzoeken bevestigt. Uit het rapport komt onder meer naar voren dat een affaire zoals die rond de kinderopvangtoeslag, waarbij duizenden ouders ten onrechte als fraudeur werden gezien, morgen weer kan gebeuren. “Ik wist dit al wel, maar ik ben blij dat het weer een keer onder de aandacht wordt gebracht.”

Hij vindt dat de overheid “een stap op de plaats moet doen” en de uitvoering moet leggen bij externe partijen. “Er zijn moedige mensen nodig om te zorgen voor verandering. Die zijn er, dat zijn de ouders zelf. Zij hebben een route gecreëerd voor gelijkwaardig herstel, maar die komt maar niet van de grond.”

Volgens Derikx is er een nieuwe “staatslaag” ontstaan, waar dezelfde fouten worden gemaakt. Hij doelt op de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, speciaal opgericht om het herstel van gedupeerde ouders te verzorgen. “Ook hier worden mensen beoordeeld en wordt over ze geoordeeld. Het systeem begint weer van voren af aan.”