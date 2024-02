Jongen met automatisch wapen opgepakt bij bedreigd huis Rotterdam

In Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een 16-jarige jongen aangehouden in de buurt van een bedreigde woning aan de Jacques Dutilhweg. Agenten zagen hem rondrijden op een scooter en zetten de achtervolging in. De jongen, uit Capelle aan den IJssel, stapte af en gooide al rennend een tas weg waar een automatisch vuurwapen in bleek te zitten.

De politie houdt extra toezicht op de woning waar zich eerder al enkele explosies hadden voorgedaan. Ze vermoedt dat meerdere geweldsincidenten in de regio verband houden met elkaar. Die deden zich voor bij panden aan de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel, en de Jacques Dutilhweg en de Kerkhoflaan in Rotterdam.

De politie pakte een nacht eerder in Capelle aan den IJssel een 14-jarige jongen uit Den Haag op na een explosie bij het huis aan de Ravelstraat. Hij raakte bij de ontploffing gewond aan zijn been en liep brandwonden op. Op 5 februari ging ook al een explosief af bij het huis in Capelle aan den IJssel.

Op 11 februari is op een woning aan de Kerkhoflaan in Rotterdam-Crooswijk geschoten. Daarna zijn er explosies geweest op 17, 18 en 19 februari, op de Jacques Dutilhweg in Rotterdam en opnieuw in de Ravelstraat. In de nacht van vrijdag op zaterdag deed zich bij het huis aan de Kerkhoflaan een explosie voor.

Mogelijk ligt een poging tot ontvoering door een neparrestatieteam eind januari aan de conflicten ten grondslag. Daarvoor zijn twee mensen aangehouden.