Ministerie in gesprek met postbedrijven over aanpassing postwet

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat verder onderzoeken of het voor het volgende kabinet mogelijk is om de postwet aan te passen. Ook wil het ministerie in gesprek met postbedrijven en gebruikers nu PostNL pleit voor een wijziging van de wet, zegt demissionair economieminister Micky Adriaansens. “Want uiteindelijk moet zekerheid, betaalbaarheid en kwaliteit voor de Nederlandse consument centraal staan.”

Volgens PostNL is het noodzakelijk om minder vaak post te gaan bezorgen. Dat heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt, maar ook omdat er steeds minder brieven en kaarten worden verstuurd. Om minder vaak te gaan bezorgen is wel een wijziging van de postwet nodig, aangezien post er nu wettelijk maar één dag over mag doen.

Het ministerie ziet deze ontwikkelingen ook en vindt dat consumenten en bedrijven nu onvoldoende kunnen rekenen op postdienstverlening van een goede kwaliteit, zoals een betrouwbare bezorging tegen redelijke voorwaarden en tarieven.

De modernisering van de postwet wordt wel pas een zaak van het volgende kabinet, omdat het wetsvoorstel eerder controversieel is verklaard.