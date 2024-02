Ontsnapte tbs’er aangehouden in Tsjechië

De 33-jarige Mouloud M. die op 7 februari tijdens begeleid verlof ontsnapte, is maandagmorgen aangehouden in Tsjechië. Het Openbaar Ministerie meldt dat M. is opgepakt tijdens een controle in de plaats Kadan in het noordwesten van het land, door de Tsjechische politie. M. verbleef in de Van Mesdag-kliniek in Groningen voor een tbs-behandeling.

Na zijn ontsnapping werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd en is gezocht door een speciaal team van de Nederlandse politie. Die waarschuwde M. niet zelf te benaderen en 112 te bellen. Om hem op te sporen werden zijn naam en volledige foto vrijgegeven.

Volgens het AD werd M. in 2020 veroordeeld voor het mishandelen van een maatschappelijk werker in Amsterdam en voor het met de dood bedreigen van zijn behandelend arts in Utrecht. Het Openbaar Ministerie zal Tsjechië om overlevering van M. vragen.