Openbaar vervoer nog altijd minder populair dan voor corona

In 2023 checkten mensen vaker in bij het openbaar vervoer dan het jaar ervoor, maar minder dan in 2019. Vorig jaar werden ruim 1,1 miljard check-ins bij een trein, bus, tram of metro geregistreerd. Dit is een toename van ruim 15 procent vergeleken met 2022, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Toch zit het aantal check-ins nog niet op het niveau van voor corona. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, daalde het gebruik van het openbaar vervoer voor het eerst. In de jaren daarop steeg het aantal ov-gebruikers weer, maar het werd niet meer zo hoog als in 2019. In dat jaar checkten er bijna 1,3 miljard mensen in bij het openbaar vervoer, ruim 13 procent meer dan afgelopen jaar.

Mensen reizen vooral doordeweeks minder met het openbaar vervoer dan in 2019, in de weekenden wordt er juist vaker ingecheckt. In oktober meldde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat vooral mensen die met het openbaar vervoer naar hun werk reizen vaker thuiswerken. Het instituut concludeerde dat dit waarschijnlijk “grotendeels structureel van aard” is.

De meeste gebruikers van het openbaar vervoer reizen met een ov-chipkaart of checken in met hun betaalpas. Toch kan op basis van het aantal check-ins niet met zekerheid worden gezegd hoeveel mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Het is bij sommige vervoerders ook nog mogelijk om een papieren ticket te gebruiken. Deze cijfers zijn niet meegenomen in de data van het CBS.