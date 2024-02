Van Gennip: actie nodig na ‘ronduit pijnlijk’ enquêterapport

Het rapport waarin de parlementaire-enquêtecommissie concludeert dat mensen zijn vermorzeld door de ontspoorde fraudeaanpak van de overheid, is “ronduit pijnlijk”. “Daar moeten we wat mee”, zegt demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken namens het kabinet in een eerste reactie op het rapport. Volgens haar moet de politiek overstappen naar “een andere manier van denken”.

Daarnaast is het belangrijk na te gaan “hoe we die vastgeroeste patronen verbreken” die de problemen in de fraudeaanpak veroorzaakten, zegt ze.