Van Nispen: overheid stelde zich op als tegenstander van burgers

De overheid is zich in haar fraudebeleid “op gaan stellen als tegenstander van burgers”, zegt Michiel van Nispen, voorzitter van de parlementaire-enquêtecommissie naar de fraudeaanpak van de afgelopen dertig jaar. Dit leidde tot wantrouwen tegen de overheid en kinderen die hun jeugd verloren. De enquêtecommissie concludeert in haar verslag dat de overheid mensen heeft vermorzeld met haar nietsontziende jacht op fraudeurs.

“De overheid heeft mensen hun waardigheid ontnomen en hun bestaanszekerheid”, aldus Van Nispen bij de presentatie van het rapport. Niet in alle gevallen kan dit hersteld worden. “Het gevoel dat de regels van de rechtstaat niet voor jou golden, dat kan niet worden gerepareerd.” Juist voor deze mensen moest de rechtstaat bescherming bieden. Vaak waren het juist gezinnen met een kleine portemonnee die werden aangepakt. “Mensen die de overheid het hardste nodig hadden, werden het hardst geraakt.”