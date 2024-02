Wilders hoopt met draai Oekraïne op snellere komst nieuw kabinet

Met het besluit van de PVV om te willen praten over “iedere vorm van hulp” aan Oekraïne, hoopt PVV-leider Geert Wilders een nieuw kabinet sneller dichterbij te brengen. De PVV was tot dusver tegen hulp aan het land dat twee jaar geleden werd aangevallen door Rusland.

Wilders maakte de draai van zijn partij dit weekend bekend. “Nederland heeft snel een kabinet nodig. Wij tonen hiermee aan, als PVV, dat we niet alleen een verantwoordelijke partij zijn, maar ook graag zaken willen doen, dat we een kabinet willen hebben”, zei Wilders maandag.

Hij wil naar eigen zeggen vaart maken met de kabinetsvorming. Hij hoopt “dat niet alleen de PVV degene is die bereid is te praten en te bewegen, maar dat andere partijen dat ook doen, want het duurt veel te lang en Nederland heeft een kabinet nodig”.

Wilders praat als eerste fractievoorzitter met de nieuwe informateur Kim Putters. Die ontvangt maandag en dinsdag alle fractievoorzitters in de hoop de formatie weer op gang te brengen. Alleen Stephan van Baarle van Denk komt niet langs.