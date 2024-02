Babboe roept bakfietsmodellen CITY en MINI terug om veiligheid

Producent Babboe roept bakfietsmodellen CITY en MINI terug. Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid van de modellen CITY, CITY E, MINI en MINI E niet kan worden gegarandeerd, meldt het bedrijf in een verklaring.

De modellen mogen daarom niet meer worden gebruikt. Babboe start dinsdag, in afstemming met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), een terugroepactie in Nederland. Eigenaren van deze fietsen krijgen een vervanging of een ander passend alternatief aangeboden. Daarnaast zal een compensatie voor de overlast worden gegeven.

Babboe is in gesprek met autoriteiten van andere landen waar de bakfietsen worden verkocht.

Half februari werd bekend dat Babboe van de NVWA moest stoppen met de verkoop van bakfietsen vanwege de veiligheidsrisico’s. De frames van de fietsen braken veelvuldig af. Babboe deed hier vervolgens onvoldoende onderzoek naar en nam geen maatregelen, constateerde de toezichthouder.