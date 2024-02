Baudet hoopt op ‘leuke, onbekende backbencher’ als premier

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet blijft bij zijn afkeer tegen een meerderheidskabinet. Een buitenparlementair kabinet doet de democratie volgens de politicus meer eer aan, maar de Kamer moet wel “uit haar eigen midden een premier kiezen. Op dezelfde manier als dat de Kamer een Kamervoorzitter kiest.” Zo’n “open sollicitatie” kan ertoe leiden dat onbekende parlementariërs (backbenchers) opstaan. “En voor je het weet heb je een hele leuke onbekende nieuwe premier.”

Nadat een premier is gekozen, moet de Kamer “hoofdlijndebatten” voeren en over grote thema’s stemmen. Dan worden er andere bewindspersonen aangewezen, om zo een regering te vormen “die zelfstandig beleid gaat maken”. Baudet heeft eerder al eens gepleit voor een zakenkabinet, met Pieter Omtzigt (inmiddels NSC-leider) als premier in het Torentje. Maar inmiddels wil hij parlementariërs een kans geven die kunnen “groeien in hun rol”. Indertijd had hij “meer leiderschap gezien” in Omtzigt, aldus de radicale politicus. Nu vindt hij de NSC-voorman “meer een accountant als persoon”.