Dassen blijft pleiten voor meerderheidskabinet zonder PVV

Volt-leider Laurens Dassen vindt dat de poging om een meerderheidskabinet te vormen met de PVV is mislukt, zei hij dinsdag voor zijn gesprek met informateur Kim Putters. “Wat ons betreft kan met andere partijen gesproken worden over een meerderheidskabinet.”

Aan zo’n kabinet, dat wordt gedragen door een vaste meerderheid van fracties in de Tweede Kamer, is volgens Dassen op dit moment de meeste behoefte. “Pas als dat niet meer kan, moet je over andere mystieke vormen of minderheidskabinetten praten.” Zelf voelt de Volt-leider wel wat voor een “variant over het midden” met GroenLinks-PvdA en D66. Dat is zo goed als onmogelijk zonder steun van VVD en NSC.

Eerder deze maand, tijdens het debat over het verslag van de vorige informateur Ronald Plasterk, voerde Dassen eenzelfde pleidooi. “Laten we werk maken van een stabiel meerderheidskabinet met een regeerakkoord op hoofdlijnen, zonder antirechtsstatelijke partijen”, zei hij toen, doelend op de PVV.

Volt, met twee zetels in de Tweede Kamer, stemde die dag tegen het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om Kim Putters de vorm van een mogelijke coalitie te laten onderzoeken. “Partijen draaien om de hete brij heen”, zegt Dassen. “Wat mij betreft kan Putters zo snel mogelijk terug naar de Kamer, omdat een meerderheidskabinet onze voorkeur heeft. En dan wel zonder de PVV.”